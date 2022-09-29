Hem otobüsler yollarda kalıyor hem de ihale alıyor! Özgür Karabat bağlantılı şirkete bir ödül daha

İBB yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2022 yılları arasında maliyeti 2 milyar 114 milyonn TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye veren yönetim 2023 yılı İETT ihalesinin ilkini yine aynı şirkete verdi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 2 Ağustos tarihinde ihale otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. 1 Eylül tarihinde gerçeleşen ihalenin sonucu ise dün açıklandı. İhaleyi kazanan firmanın değişmediği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş 2022-2022 yıllarını kapsayan ilk ihalesini 76 milyon 180 bin 500 TL'ye aldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'nin bu rezilliği de masaya yatırıldı.

Murat Alan, "Bakın CHP nasıl çalışıyor... Hiç deşifre olduk falan diye bir kaygı yok. Makine gibi çalışıyorlar." dedi.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Liyakati esas alacaklardı, işin ehlini getireceklerdi. Karşımızdaki fotoğrafta ise, gayrı meşru ilişkisi olan şahıslar, ihaleleri çalıştıkları firmalarla alıyorlar. Başarılı olsalar gam yemem ama 10 kilometrelik yolda mutlaka bir tane otobüsün tamir edilmek zorunda kalındığına şahit oluyorum. 1 tane olsa 50-60 kişi mağdur oldu, dersiniz. Ama 50-60 kişi değil, yolu da kapatıyor. Normal şartlarda 20 dakikada geleceğiniz bir mesafeyi 25 dakika 30 dakikaya çıkarıyor, yüzlerce binlerce sürücü için bu sıkıntıyı yaşatıyorlar.

Ben merak ettim, mesela belediyenin bir iştiraki midir bu şirket diye. Eğer öyleyse sadece liyakat anlamında bir eleştirimiz olabilir ama özel bir şirketse...

Siz böyle sorunlu adamlara ihaleleri paslıyorsunuz. Başarılı da olamıyorlar. Son 1 yıldır, salgından çıktığımız tarihten bu yana otobüsler ya çarpışıyor, ya tamir ayrılıyor, siz hala ihaleleri bu şirketlere veriyorsanız burada gaflet var demektir, veyahut büyük paralar dönüyor demektir. Biz ihaleleri canlı olarak vereceğiz diyerek oy aldık, göreve geldik diyen Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp kamuoyuna açıklama yapması lazım.