Hem nalına hem mıhına! CHP'li İmamoğlu PKK'nın adını kullanamadığı gibi İsrail de diyemedi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katil İsrail'in mazlum Müslümanlara yönelik saldırına değindi. 'Hem nalına hem mıhına' taktiği izleyen İmamoğlu, PKK'da olduğu gibi katil İsrail'in adını da anamadı.
Yeniakit.com.tr
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazze'de yaşananlara ilişkin twitter hesavbından bir mesaj paylaştı. İmamoğlu bugüne kadar PKK terör örgütünün adını ağzına alarak eleştiremedeği gibi, katil İsrail'in adını da kullanmadı.
"Mübarek Ramazan ayında Kudüs’te yaşananlardan sonra Gazze’deki saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları olduğu haberleri geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, saldırıları kınıyorum. Bölgeye barış ve huzurun hakim gelmesini diliyorum."