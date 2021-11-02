  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Hem meslek öğrenip, hem de para kazanıyorlar
Kadın - Aile

Hem meslek öğrenip, hem de para kazanıyorlar

Kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 14:53:00 - 2021-11-02 15:06:22
Hem meslek öğrenip, hem de para kazanıyorlar

Darıca Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kişisel Gelişim Merkezleri'ndeki kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

kadın
Darıca Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Kişisel Gelişim Merkezleri’nde (KİGEM) açılan kurslar ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek hem el becerisini geliştiriyor, hem de meslek öğreniyor. Darıca’nın birçok mahallesinde dikiş nakış gibi farklı branşta açılan kurslarda her yaş grubundan kadınlar, eğitim alarak zamanlarını değerlendiriyor. Kurslarda kadınlara her türlü araç ve malzeme imkanı sağlanıyor. Kurslarda el emeği göz nuru ürünlerini ortaya çıkaran kadınlar, hem yılsonu sergisinde sergiliyor, hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

 

 

 

Kadınların maske takmama kavgası kamerada
Kadınların maske takmama kavgası kamerada

Kadın - Aile

Kadınların maske takmama kavgası kamerada

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!
Yaşam

Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!

Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Sahneye çıkan bir k..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay