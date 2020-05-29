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Gündem

Hem küfürbaz hem küstah CHP’li

CHP’nin teşkilatlarının nasıl küfür yuvasına dönüştüğünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Polislerimize kurşun sıkan, askerlerimize pusu kuran DHKP-C’nin uzantısı olan Grup Yorum için destek klibi çeken CHP Buca Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Gül’ün sosyal medya hesabından, devlet büyüklerine hakaret ettiği, 15 Temmuz gecesi direniş gösteren millete ise küfür ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:59:00 -
Hem küfürbaz hem küstah CHP’li

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Che Guevara’yi eleştirdiği için TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’a “ruhu satılık şerefsiz” diye nefret kusan CHP’li Gül’ün, darbe gecesi asker kılığına girmiş Fetullahçı teröristlerden “Mehmetçik” olarak bahsettiği belirlendi.

Arkasındaymış!

İşte terör sevici CHP’li Gül’ün galiz paylaşımları:

“Gezi’de polise çiçek, börek, su veren teröristti. Şimdi ise Allah’tan korkmaz ama lafta Allah yolunda olup, vatan sevgisi olan şerefsizler, Mehmetçiğin boğazını keserek halk kahramanı oldular. Allah belanızı versin soysuz yezitler…” “Sizin ben vatan sevginizi, asker sevginizin taa… Ulan şerefsizler Mehmetçik’e bu yaptıklarınızın hesabı sorulacak vatan haini kansız köpekler.” “Sizin ben şerefinizi, dininizi, imanınızı taa a… p.. kuruları ulan yıllardır alevileri katlettiniz. Ulan köpekler Allah’tan korkmaz imansızlar. Siz hangi dini yaşıyorsunuz ulan kitapsızlar. Alevilere dinsiz, imansız dediniz. Hangi alevi, anasından şehvet duydu, hangi alevi küçük çocuğa tecavüz etti, hangi alevi bir insanı öldürdü, boğazını kesti, yakarak katletti. Hep siz yaptınız sözde Müslüman dindarlar…Eğer siz Müslümansanız sizin Müslümanlığınızı s…” “Paylaşımlarımın hepsinin arkasındayım. Bu ne korkaklıktır arkadaş… Bil ki; zalimin sofrasında oturan da zalimdir.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Murat

Bunu kim düdükledi ki, böyle feryat ediyor. Evlat olsa sevilmez.
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Putsavar

şu tiplere bir bakın yahu.topitop kılıklılar rantçılar rüşvetçiler tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenler gayrimeşrucular zinacılar kaçak inşaatçılar beleşçiler makarnacılar cehaaapeee demek lağım demek
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