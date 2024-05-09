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Yaşam Hem kendi canını hem başkalarının canını tehlikeye attı
Yaşam

Hem kendi canını hem başkalarının canını tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 16:55:00 -

Kırşehir'de bir motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı.

Kırşehir'de, motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Ankara Caddesi üzerinde çekilen görüntüde motosiklet sürücüsü aracının üzerine yattı ve canını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün yaptığı davranışı kaydeden sürücü ise yaşananları çektiği videoda anlattı. Motosiklet sürücüsü canını hiçe saymanın yanı sıra kırmızı ışık ihlali de yaptı.

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