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Gündem Hem Kemalist pozları kesiyor hem de Fetullah Gülen’le aynı kareye giriyor
Gündem

Hem Kemalist pozları kesiyor hem de Fetullah Gülen’le aynı kareye giriyor

Aydın Doğan Vakfı'nın Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftine verdiği ödül törenine katılan Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına çağrılan gazetecileri eleştirdi. Sabah yazarı Melih Altınok, Zeyrek'in Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak, "Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:34:00 -
Hem Kemalist pozları kesiyor hem de Fetullah Gülen’le aynı kareye giriyor

Melih Altınok Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in terörist başı Fetullah Gülen’le olan fotoğrafını ifşa etti.

Köşe yazısında CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in Fetullah Gülen ile olan fotoğrafını paylaşan Melih Altınok, Deniz Zeyrek için “hem Kemalist pozları kesip hem Fetullah Gülen'le aynı kareye girmek için zeyrek kuşu misali kanatlanıp ta Pensilvanya'lara uçan Deniz gibi.” İfadelerini kullandı.

İşte Melih Altınok'un yazısının tamamı;

Açıklamalara tepki gösteren Sabah yazarı Melih Altınok, FETÖ elebaşı Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden grupta Deniz Zeyrek'in de olduğu fotoğrafı köşe yazısına koydu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde "Çağırsalar da gitmem" şımarıklığına meyledenlerin, İletişim Başkanlığı'ndan davet gelse Kâbil Havalimanı'ndan kalkan ABD uçağına binmeye çalışan Afganları aratmayacaklarını da biliyoruz.

Tıpkı, bir zamanlar hem Kemalist pozları kesip hem Fetullah Gülen'le aynı kareye girmek için zeyrek kuşu misali kanatlanıp ta Pensilvanya'lara uçan Deniz gibi.

Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi. Bir ara da onu anlatsanıza bize."

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