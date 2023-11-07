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Dünya Hem katliamcı hem mağdur! Guterres'e tepki gösterdi
Dünya

Hem katliamcı hem mağdur! Guterres'e tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 03:06:00 -
Hem katliamcı hem mağdur! Guterres'e tepki gösterdi

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'ahlak pusulasını kaybetmekle' itham etti.

Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in, BM Genel Merkezi'nde Gazze’deki son durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.

Erdan, "Hamas'ın, İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama sayın Guterres siz, İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusulanızı kaybettiniz. BM genel sekreterliği görevinde bir dakika daha kalmanız mümkün değil." ifadesini kullandı.

İsrail Daimi Temsilcisi, "savaş suçları işleyen bir terör örgütüyle yasalara saygılı bir demokrasi ülkesi arasında yanlış ve ahlaka aykırı bir karşılaştırma yapan herhangi bir BM temsilcisinin ahlaken çürümüş olduğunu" savundu.

Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." demişti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, 24 Ekim'de de Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş ve Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.
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"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

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