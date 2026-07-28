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Yerel Hem kaçtı hem 'haberim yok' dedi!
Yerel

Hem kaçtı hem 'haberim yok' dedi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 602 bin TL idari para cezası uygulandı. Polisten kaçan alkollü sürücü, polis tarafından kovalandığından haberinin olmadığını söyleyerek kendisini savundu.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, B.C. yönetimindeki 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari araca ‘dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan B.C. kaçmaya başladı. B.C. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs otomobille birlikte yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.‘nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen B.C.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 602 bin TL idari para cezası yazıldı. B.C.'nin ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken, muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, B.C. ekiplerin bir çok ikazına rağmen kovalandığından haberi olmadığını söyleyerek, kendini savundu.
Yasal sınırın üzerine alkollü araç kullanan B.C. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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