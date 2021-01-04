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Gündem Hem İslam düşmanı hem ikiyüzlü! Fikri Sağlar bakın 1987 yılında ne yapmış
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Hem İslam düşmanı hem ikiyüzlü! Fikri Sağlar bakın 1987 yılında ne yapmış

Başörtüsüne yönelik skandal ifadeleri ile tepkileri üzerine çeken CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın, 1987 yılında SHP Genel Sekreteri iken başörtüsünü kullanarak oy istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:27:00 - 2021-01-04 16:40:12
Hem İslam düşmanı hem ikiyüzlü! Fikri Sağlar bakın 1987 yılında ne yapmış

"Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek inançlı insanları hedef alan Fikri Sağlar'ın 1987 yılında başörtüsünü siyasi malzeme olarak kullandığı belirlendi. Sağlar'ın, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Sekreteri iken 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişiyle kırsaldan oy istediği fotoğrafı ortaya çıktı.

İkiyüzlülüğü ortaya çıktı!

CHP'li eski Kültür Bakanı, Birgün yazarı Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları ikinci sınıf görerek kullandığı ayrımcı ifadelere tepkiler devam ederken, Sağlar'ın SHP Genel Sekreteri olduğu zamanlara ait bir arşiv belgesi ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi. 25 Ekim 1987 gününe ait bir gazete haberi, Fikri Sağlar'ın oy almak uğruna başörtüsünü nasıl bir siyasi malzeme yaptığını gözler önüne serdi.

1987'de yayımlanan o haber:

'SHP, 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişiyle kırsaldan oy istedi' başlıklı haberde şu ifadeler kullanılmıştı: "Genel seçimlerde halkın karşısına etkin ve değişik bir imajla çıkmaya hazırlanan SHP 'başörtülü ve mutlu ev kadını ' afişi ile kırsal yörelerden oy istiyor. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, afişteki mesajın hedefinin kitleler tarafından algılanacağından oldukça emin şekilde afişi çalışma odasına yerleştirdi."

Utanmadan AK Parti'yi suçluyor

1987'deki afişlerin sahibi CHP'li Sağlar, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda AK Parti iktidarını başörtüsünü siyasete alet etmekle itham ediyor.

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