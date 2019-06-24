Hem işçi kovdular hem de üste çıktılar! CHP'den Hak-İş'e yürüyüş tepkisi

Taha Emre Özdemir ANKARA

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Bolu Belediyesinde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı ile 97 çalışanın haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmasını protesto amacıyla "Emek ve Adalet Yürüyüşüne" başlamış ve 11 gün süren yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlamıştı. Yürüyüş boyunca Hak-İş'in protestosu karşısında sessizliğini koruyan CHP, konuya ilişkin ilk açıklamasında sendikaya tepki gösterdi.

CHP yönetimi tarafından yapılan açıklamada Hak-iş'in şartlarının sorun çözmekten uzak olduğu iddia edilirken, "31 Mayıs’ta Hak-İş İstanbul Temsilciliği’ne yaptığımız ziyarette Bolu Belediyesi’nde işten çıkarıldığı iddia edilen çalışanlar da gündeme geldi. Hak-İş yetkililerine, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ilan ettiği üzere, hiçbir çalışanın siyasi tercihleri ya da farklı düşüncelerinden dolayı işten çıkarılamayacağı belirtilmiş ve tüm Türkiye’deki işçilerin hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar yasalarla koruma altına alınmış haklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları takip edeceğimizi belirtmiştik." ifadeleri kullanıldı.

'Daha önce söylemedikleri Bayramiç Belediyesi'nden çıkarılan işçileri de gündeme getirdiler'

Hak-İş'in ilk şartının Bolu İl Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanların görevlerine geri dönmesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Biz bu talebi kabul etmiştik. Görüşmelerde o zamana dek gündemde olmayan Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nden çıkarılan 7 işçinin işlerine dönmesi ile ilgili yeni bir talep geldi. Bunun üstüne bir de Hak-İş’ten istifa eden işçilerin tekrar Hak-İş’e döndürülmesi istendi." denildi.

CHP, Sendikal baskı yapmazmış!

31 Mart seçimlerinden sonra başta Bolu İl Belediyesi olmak üzere, birçok HDP'li ve CHP'li belediyelerde işten çıkarmaların yanı sıra, sendikal baskı yapıldığı da ortaya çıkmıştı. CHP yönetimi Bayramiç'teki işçilerin yeniden görevlerine getirilmesini isteyen Hak-İş'e bir tepki de sendikal baskıya değinmelerinden dolayı gösterdi. CHP, ortaya çıkan sendikal baskı haberlerini yalanlayarak şu ifadelerle Hak-İş'i suçladı:

"CHP, tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine asla karışmamıştır ve bundan sonra da karışmayacaktır. Üretilen bütün çözümlere karşın Hak-İş tarafından, yerine getirilmesi işçi haklarına aykırı niteliğe sahip yeni taleplerin şart olarak teklif edilmesi, esas meselenin işçilerin sorununu çözmekten uzaklığını ortaya koymaktadır