Hem hafızlığı hem üniversiteyi bitirdi

Törende konuşan Müftü Maşalı, geçen yılın mart ayında başladığı hafızlığını 11 ayda tamamlayarak temmuz ayında girdiği hafızlık imtihanını kazanan Sırakaya’yı tebrik ederek, “Hafızlıkta, hafız olmak önemli olduğu gibi ondan daha da önemlisi hafız kalabilmektir. Bundan sonraki süreçte sürekli okumaya gayret göster” tavsiyelerinde bulundu. Maşalı, Sırakaya’nın hafızlığını ikmal ettiği Hayırseverler Kur’an Kursu hafızlık hocası Muhittin Geniş’i de tebrik etti.

Hafızlık ALLAH'ın bir lütfudur

Hafızlık serüveninin nasıl başladığını anlatan Sırakaya da “Hafızlık, Allah’ın bir lütfudur. Bütün İslami ilimlerin başıdır. Rabbimizin ayetlerini gönüllerimize nakış nakış işlemenin adıdır. Hafızlık aşktır, sevdadır. Ne mutlu hafız olabilenlere ve ne mutlu hafız kalabilenlere” dedi