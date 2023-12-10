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Aktüel Aracını yolun ortasına çekip uyudu! Bakın polis ne yaptı
Aktüel

Aracını yolun ortasına çekip uyudu! Bakın polis ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:40:00 - 2023-12-11 00:25:42
Aracını yolun ortasına çekip uyudu! Bakın polis ne yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye (40) 4 bin 64 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye (40) 4 bin 64 TL ceza kesildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi’nde devriye görevi sırada Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi.

Otomobili kontrol eden ekipler sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü, otomobilin camına ve kaportasına elleriyle vurarak uyandırdı.  

Yapılan inceleme ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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