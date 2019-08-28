0553 313 94 23

"Hem bizim hem de Boluspor için zor maç olacak"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer:"Hem bizim hem de Boluspor için çok zor maç olacak. Sahamızda bu maçı kazanacağımıza inanıyorum"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
"Hem bizim hem de Boluspor için zor maç olacak"


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, Boluspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Hem bizim hem de Boluspor için çok zor maç olacak." dedi.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında oyun anlamında yaşadıkları zorluklar nedeniyle beklentilerin altında kaldıklarını belirtti.

Takım oyununu geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Bilazer, milli takım dolayısıyla lige verilecek arada takım oyununu daha üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Takıma geç katılan oyuncuların olduğunu aktaran Bilazer, "Erzurumspor, son 5 yılda hep lig değiştirdi. 15'e yakın transfer yapıldı.Belki de takımın yüzde 80'i değiştiği için her sezon başı bu sıkıntıları yaşadı." diye konuştu.

Balıkesir deplasmanında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Bilazer, bunu sezon başında yaşamalarının kendileri için belki de bir avantaj olduğunu, bunu telafi edebileceklerini ifade etti.


- "İki takım üzerinde de baskı oluşacak"


Sahalarında Boluspor ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini vurgulayan Bilazer, şunları kaydetti:

"Hem bizim hem de Boluspor için çok zor maç olacak. Onlar da beklentiler doğrultusunda çok transfer yaptı. İlk iki haftada bekledikleri gibi olmadı. Bu nedenle bizim ve onlar için çok kritik bir maç. İki takım üzerinde de baskı oluşacak. Erzurumspor olarak hedeflerimiz belli. Sahamızda oyuncularımızın gücünü biraz daha yukarı çekip bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Erzurumspor, kazandıktan sonra da adım adım ilerleyerek hedeflediği yerde bu ligi bitirecektir. Bu kulüp ve şehir, çok daha zor günler yaşadı ve bunun altından kalktı. Bugün de bunun altından kalkacaktır. Daha önümüzde 32 hafta var."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
  1. Boluspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Muzaffer Bilazer
  4. maç
  5. TFF 1.Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G-7 Zirvesi’ni değerlendiren uzmanlar: ABD yalnızlaşıyor
    1. G-7 Zirvesi’ni değerlendiren uzmanlar:..
    2. Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Kostenoglou: "Güzel ülkede güzel..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere..
    6. "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy..
    7. Real Madrid taraftarı transfer istiyor
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Johnson..
    11. Erdoğan ile Johnson arasında kritik..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    13. Amasya polisinden uyuşturucu..
    14. Alparslan Kuytul'dan açıklama!
    15. Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından..
    16. ABD, Orta Doğu barış planını İsrail..
    17. Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
    18. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman..
    19. Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde
    20. İstanbul’un uçak mezarlığı için karar..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’