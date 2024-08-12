Hem ABD, hem Rusya "Türkiye’de olsun" demişti! Hande Fırat, bomba "MİT" detayını açıkladı

ABD ile Rusya arasında Ankara’da yapılan casus takasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Takas için iki ay boyunca İstanbul ve Ankara’da üst düzey toplantılar yapıldığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, iki ülkenin de “Takas Türkiye’de olsun” dediğini ifade etti. MİT’in büyük tarihi takas operasyonunu ABD Başkanı Joe Biden'ın canlı izlediğine işaret eden Fırat, özetle şunları kaydetti:

"(...) Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) geçen günlerde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attığını biliyorsunuz. Operasyonun bazı ayrıntıları, 26 kişinin özellikleri haberlere yansıdı. Bu yazıda daha önce Rusya-Ukrayna arasında takas gerçekleştiren Türkiye’nin, bu kez 7 ülkeyi kapsayan dev operasyonunun saklı kalan bazı ayrıntılarına ve belki de önümüzdeki süreçte benzer operasyonlara imza atacak MİT’in tercih edilme nedenlerine değineceğiz.

2 AY ÜST DÜZEY TOPLANTILAR

- 7 Ülke, 26 kişi... Bu isimler ülkeler açısından büyük önem taşıyordu. Üstelik ikisi gazeteciydi. Tüm dünyadan saklanması gereken sır gibi bir operasyonun hazırlıkları başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İki ayı aşkın bir süre İstanbul ve Ankara sessiz sedasız üst düzey toplantılara ev sahipliği yaptı.

- İşin şaşırtıcı yanı ise dünyanın gözü önünde birbirlerine diş bileyen ABD ve Rusya’nın takas operasyonunda aynı adrese, yani Türkiye’ye ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na olan güvenleriydi. Her ikisi de takasın Türkiye’de yapılmasını istedi.

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MİT’İN TERCİH EDİLMESİNİN DÖRT NEDENİ

“Bir insanın hayatı; görevinizi sadakatle yapmanıza bağlı, bunu unutmayın!”

Bu bölüme Casuslar Köprüsü’nden bir alıntıyla başladık. MİT’in tercih edilmesinde rol oynayan 4 nedeni özetleyen bir cümle ile..

GÜVEN

Türkiye daha önce de gizli toplantılara, takasa ev sahipliği yapan bir ülke. Rusya ve ABD’nin üzerinde uzlaştığı tek ülke. Amerika, Türkiye ile her ne kadar bazı alanlarda sorun yaşasa da bu tür durumlarda yani bir anlamda başı sıkıştığında Türkiye’nin kapısını çalıyor.

DİSİPLİN

Hakan Fidan döneminde yeniden yapılanan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İbrahim Kalın döneminde de güvenilirliğini koruduğu gibi disiplinli yapısını da sürdürüyor.

- Gizli toplantılar, operasyonlar, takaslar pürüz ya da kriz olmadan tamamlanıyor.

- Büyük takas operasyonunda yıllardır görülmeyen isimlerin kimlik teşhisinden sağlık kontrollerine, özel odaların hazırlanmasından kiminin doğrudan bir uçaktan diğerine geçişine kadar her işlem bizzat MİT mensupları tarafından gerçekleştirildi.

- Bazı rehineler Esenboğa’da yeni kıyafetlerini giyerek uçağa bindiler.

GİZLİLİK

Tam 7 ülkenin dahil olduğu büyük takas operasyonu son ana kadar sır gibi saklandı. Üst düzey toplantılardan, takas yapılacağından kimsenin haberi olmadı. Üstelik Ankara; ABD ve Rusya’ya “Siz açıklama yapana kadar yapmayacağız” dedi.

MESULİYET

Türkiye ve MİT’in tercihindeki diğer önemli unsur olarak ise mesuliyet görülüyor. (...)"