Hem 5’li çeteye para kazandırıldı de, hem de o metrolara kon!

AK Parti döneminde yapılan icraatlerin üzerine konarak kendi yapmış gibi gösteren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve zevatı, üstüne “nankörlüğün bu kadarına da pes” dedirtecek cinsten açıklamalar ile AK Parti dönemi ile ilgili “5’li çeteye para kazandırıldı” iddiasını ortaya attı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’li İBB’nin bu nankörlüğü üzerine hükümetin yerek yönetimlerle ilgili aldığı “Merkezi bütçeden karşılanan bu yerel hizmetlerin bedelleri, tüm Türkiye halkının bütçesine taksit taksit ödenmesi gerektiği hususundaki” kararın haklılığını ortaya koydu.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

AK Parti, mahalli yönetimleri ile merkezi yönetimi ile 20 yıldır iktidarda.

Seçmen sandığa gittiğinde, mahalli olarak da, merkezi yönetim olarak da, itiraz ettiği konular varsa, tepkisini koyup, oyunu esirgiyor..

Böyle bir konjonktürde, mahalli idarelerin üstlenmesi gereken bazı hizmetlere, merkezi idarenin katkı sunması belki çok tartışılmayabilir..

İstanbul’un trafik sorunu, aynı zamanda merkezi idarenin de sorunu.. “İstanbul’un trafik sorununu çözmek için, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü merkezi idare olarak yapıyoruz” denildiğinde..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Yok yapma, trafik sorunu devam etsin” deme lüksü, olmasa gerek..

Nitekim, mahalli idare ve merkezi idarenin ikisi de AK Parti’de olduğundan, hiçbir tartışma yaşanmadan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de yapıldı, Avrasya Tüneli de yapıldı, Marmaray da yapıldı..

İstanbul için yapıldı..

İstanbullular için, merkezi idare tarafından, AK Parti iktidarı tarafından yapıldı..

Ancak bu köprü ve tüneller, yap işlet devret modeli ile yapıldığı için, henüz merkezi yönetime bir geliri yok.. Garanti ödemesi kapsamında zaman zaman para çıkışı var..

Yine İstanbul trafiğinin çözümü için, İBB Başkanlığı AK Parti’de olduğu dönemde de, bugün de..

Yeri gelmiş merkezi idare metro yapımını üstlenmiş, yeri gelmiş, mahalli idare bazı lokasyonlarda metroyu yapmış..

Karşılıklı dayanışma ve Türkiye için çalışma iradesinde, ayrı tüzel kişilikler de olsa, ayrı bütçeleri, ayrı gelir ve gider kaynakları da olsa..

“Türkiye için çalışıyoruz” denildiğinde..

“Ayrımız gayrımız yok” denilip, birlikte ortak hedefe kilitlenildiği halde..

Şimdi geldiğimiz süreçte..

İstanbul, Ankara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının CHP’ye geçmesi ve bu da sorun değil..

CHP’li başkanların, merkezi yönetimi suçlayan, onlara hakarete varan açıklamaları ardı ardına gelince..

Hizmet yapmak için elini taşın altına koyan AK Parti iktidarı, metroları, köprüleri, tünelleri merkezi bütçeden yapıp, İstanbul ve Ankara Belediyelerine teslim ettiği halde..

İstanbul ve Ankara Belediyeleri, bu büyük nimete nankörlük edip, “İktidar 5’li çeteyi zengin ediyor” hakaretlerini sürdürünce..

AK Parti, hem merkezi bütçeden İstanbul halkına, Ankara halkına jest yaptığı halde..

İstanbul ve Ankara’yı ele geçiren CHP zihniyeti nankörlük edip, kendilerinin yapması gereken metroları, köprüleri ve tünelleri, “Beşli çeteye kıyak” diye yorumlamaya devam ettikleri için..

Siyasi iktidar bir adım atmış..

Merkezi bütçeden karşılanan bu yerel hizmetlerin bedelleri, tüm Türkiye halkının bütçesine taksit taksit (...)