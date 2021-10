Help Me, yardım etmeye devam ediyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Akit’e konuşan Help Me Yardım Derneği Türkiye Temsilcileri İlhan Ergincan ve Harun Şengönül, “Help me Türkiye olarak Gaziantep’te yardıma muhtaç ailelere destek olduk. Daha önce burun ameliyatını gerçekleştirdiğimiz Öykü kızımızın ailesini ziyaret ederek ikinci ameliyat sürecini konuştuk. Daha sonra Gaziantep, Şahinbey ilçesi yukarı bayır mahallesinde bulunan anne babası olmayan dede ve babaannelerin baktığı 3 yetimi ziyaret ettik. Onlara da gereken yardımı yapacağız” diye konuştular.



Yine Şahinbey ilçesi Osmanlı köyünde bulunan kimsesiz ve geliri olmayan bir yaşlı çifte erzak yardımı ve kira yardımında bulunduklarını belirten dernek yetkilileri, Türkiye’de mazlumlara el uzatmayı sürdüreceklerini söyledi.