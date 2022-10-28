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Gıda Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı
Gıda

Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı

Mercimekli helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Kısa sürede hazırlayıp tüketebileceğiniz bu çorba hem pratik hem de çok lezzetli. Farklı bir çorba tarifi arıyorsanız helle çorbasını hiç çekinmeden deneyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun..

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:47:00 - 2022-10-28 21:55:39
Helle çorbası tarifi nasıl yapılır? Helle çorbası nereye ait? İşte tokat usulü helle çorbası yapımı

Helle çorbası nedir, hangi yörenin yemeğidir? sorusunun yanıtı.

Helle çorbası Sivas ilinin yemeğidir. Helle çorbası Sivaslıların en çok sevdiği çorbadır. Aynı zamanda Helle çorbası Tokat yöresine de aittir.

Helle çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağ
1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
Kara biber

Helle çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tereyağını tavada eritin. Unu ekleyip kavurun. Ardından su ekleyin. Pirinçleri de yıkayıp tencereye ilave edin. Kaynayana kadar sürekli karıştırın. Çorbanız hazır olunca üzerine kara biber serperek servis edin.

Helle Çorbası (Sivas)

Önce mercimeği güzelce haşlıyoruz, ayrı bir kapta 3 yemek kaşığı unu 1. 5 su bardağı su ile iyice çırpın. Mercimek pişince unlu karışımı tencereye yavaşça dökün ve bir yandan karıştırın. Ocağın altını kısıp bir tavada kalan 3 yemek kaşığı unu 1 tatlı kaşığı tereyağ ile rengi dönene kadar kavurun, dikkat edin yakmayın.

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