Helle çorbası tarifi
Tokat yöresine ait olduğu bilinen hele çorbası tarifi son zamanlarda en çok merak edilen tarifler arasında yer almaya başladı. Unla ve mercimekle yapılan hele çorbası tarifinin yapımı ise oldukça basit. İşte tadına bayılacağınız, pratik hele çorbası tarifi.27 Aralık 2018 Perşembe 16:54
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
3 kaşık kavrulmuş un
1 kaşık tereyağı
Pul biber, karabiber
200 gram kıyma
1 litre su
HELE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
1 litre suyun içerisinde mercimeği haşlayın. Suyunu süzmeden içerisine kavrulmuş un suyla açıp ekleyerek kıvam almasını sağlayın.
Ayrı bir tavada tereyağında soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. İçerisine pul biber ve diğer baharatları da ekleyip karışırın.Kaynayıp kıvam aldıktan sonra sıcak servis edebilirsiniz.
YORUM YAZ