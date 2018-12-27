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Helle çorbası tarifi

Tokat yöresine ait olduğu bilinen hele çorbası tarifi son zamanlarda en çok merak edilen tarifler arasında yer almaya başladı. Unla ve mercimekle yapılan hele çorbası tarifinin yapımı ise oldukça basit. İşte tadına bayılacağınız, pratik hele çorbası tarifi.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:54
Helle çorbası tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

3 kaşık kavrulmuş un

1 kaşık tereyağı

Pul biber, karabiber

200 gram kıyma

1 litre su

HELE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 litre suyun içerisinde mercimeği haşlayın. Suyunu süzmeden içerisine kavrulmuş un suyla açıp ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

Ayrı bir tavada tereyağında soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. İçerisine pul biber ve diğer baharatları da ekleyip karışırın.Kaynayıp kıvam aldıktan sonra sıcak servis edebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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