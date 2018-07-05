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Helin'in babası karar sonrası konuştu!

İstanbul Pendik'te öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken'in babası mahkeme sonrası açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 19:01
Helin'in babası karar sonrası konuştu!

Helin Palandöken'in babası ve Avukatı duruşma sonrası basın açıklaması yaptı.

Acılı baba Nihat Palandöken "Tek hedefimiz caydırıcı ceza idi. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı yakaladık ama tabii ki, içimiz soğumaz. Evladımız gitti, her zaman, her yerde onun izi vardır. Ama iyi ceza aldı, sevindik. Az da olsa ferahladım" dedi.

"İYİ CEZA ALDI, SEVİNDİK"

Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, "Ağırlaştırılmış ceza almasıydı, iyi hal indirimi almamasıydı. Tek hedefimiz caydırıcı ceza idi. Türkiye'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı yakaladık ama tabii ki, içimiz soğumaz. Evladımız gitti, her zaman, her yerde onun izi vardır. Ama iyi ceza aldı, sevindik. Az da olsa ferahladım" dedi.

 

"BU ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Açıklamadan sonra Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğraflarını eline alan Nihat Palandöken, "İşte bu çocuklar ölmesin. Hadi benim kızım aşıktı, bu kız daha süt emiyordu" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 19:01
  1. Türkiye
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