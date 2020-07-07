Helikopterlerin biri inip biri kalkıyor! Gelibolu'da ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün saat 21.00’dan sonra geri çekilen helikopter ve yangın söndürme uçakları günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden göreve başladı.

Poyrazın etkisiyle geniş alana yayıldı

Çanakkale’nin tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına hava ve karadan müdahale edildi. Ancak saat 21.00 itibariyle hava kararınca helikopter ve yangın söndürme uçakları geri döndü. Yangına gece boyunca karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarında helikopter ve yangın söndürme uçakları göreve başladı.

Yüzlerce ekip yangına müdahale ediyor

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor.

Çalışmaları Bakan Pakdemirli koordine ediyor

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.