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Dünya Helikopterde ABD, Hırvat, Ukrayna üçgeni
Dünya

Helikopterde ABD, Hırvat, Ukrayna üçgeni

Yeniakit Publisher
2024-03-19 00:26:00 -
Helikopterde ABD, Hırvat, Ukrayna üçgeni

Hırvatistan, Sikorsky UH-60 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri tedarikiyle ilgili olarak ABD ile 274 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladı.

Edinilen bilgiye göre; Hırvatistan, 8 adet UH-60M Black Hawk helikopteri için Amerika Birleşik Devletleri ile hükümetler arası bir anlaşma (Kabul Mektubu) imzaladı. 8 yeni UH-60M Black Hawk helikopterinin, 2028 yılına kadar Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Washington yönetimi, 274 milyon dolarlık sözleşme tutarının yüzde 51’ini, Hırvatistan’ın Ukrayna’ya aktardığı askeri yardımın karşılığı olarak finanse edecek. Hırvatistan’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek, Mi-17 helikopterlerini de içeriyordu.

Hırvat Silahlı Kuvvetleri şu anda, 2022 yılında Amerikan endüstrisi tarafından tedarik edilen 4 adet Black Hawk helikopteri kullanıyor. Bunlardan 2 adedi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edildi. Öte yandan Hırvat Hava Kuvvetleri envanterinde 15 adet de OH-58D Kiowa Warrior helikopteri bulunuyor.




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