Helikopter ve drone'lar destek verdi! Adana'da dev operasyon
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hava destekli düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen çok sayıda kişi yakalandı.
Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele eden güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Son olarak Adana’da çok sayıda polisin katıldığı, hava destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu satıcısı enselendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine karşı şafak vakti düğmeye bastı. Özel Harekat Polisleri de operasyona destek verdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen şahısların ikamet ettikleri evlerin bulunduğu sokaklarda, önce zırhlı araçlar gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından Özel Harekat ekipleri, koç başlarıyla, şüphelilerin bulunduğu evlerin kapılarını kırarak içeri girdi.
Operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirlenirken, kesin sayı açıklanmadı. Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ekiplerin operasyonuna, drone ve helikopterler de havadan destek verdi.