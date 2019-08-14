0553 313 94 23

Helikopter son anda fark edildi! Yolcu uçağı kıl payı kurtuldu

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, İstanbul seferi için pist başından hızlanarak kalkışa geçen uçağın önüne aniden çıkan helikopter pilotların dikkati sayesinde erken fark edildi ve havada yaşanacak muhtemel bir kaza önlenmiş oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
Helikopter son anda fark edildi! Yolcu uçağı kıl payı kurtuldu

Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.
Uçuş kulesinden kalkış izni alan pilotlar, uçağın hızlanıp pistten teker kestiği anda bir helikopterin alana inişe geçtiğini fark etti. Pilotların ani bir refleksle yeniden piste teker koymasının ardından uçak, sert fren yaparak yavaşlatıldı ve helikoptere çarpmaktan son anda kurtarıldı.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olayın ardından uçak, yeniden park alanına döndürüldü. Yolcuların uçaktan indirilip salona alındığı öğrenildi.

Yanlışlıkla kalkış izni verildi

Kokpit.aero'nun haberine göre, olay sırasında yolcu taşıyan EC130 tipi tek helikopterin Milas Bodrum kulesinden genel havacılık bölümüne iniş için pist üzerinden kat ediş aldığı ancak kontrolörün kat edişi takip etmeyip THY uçağına kalkış verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kaza İnceleme Kurulu tarafından araştırma yapılacak.

Geçen yıl Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas Bodrum Havalimanı pistinin tamiri için ihaleye çıkmıştı. Pist, taksi yolu, PAT sahaları tamirat ihalesini Gena İnşaat kazanmıştı. Ancak geçen yıl çalışmalar başlarken kur fırlatı. Maliyetler arttı. İş durdu. Yazın yoğun trafikte operasyon taksi yolu üzerinden yapılıyor. Bu neden Bodrum’a THY geniş gövdeli uçak planlayamıyor. Operasyon aksıyor.

Ayrıca geçen haziran ayında da Neta Holding'e ait Cessna Sovereign tipi iş jetinin ön dikmesi iniş sırasında yüzeydeki sorun nedeniyle yamularak uçakta ciddi hasar meydana gelmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:19
  1. İstanbul
  2. yolcu uçağı
  3. Milas-Bodrum Havalimanı

YORUM YAZ

  • tedirginim ben aabi!tedirginim ben aabi!9 sa önce
    Yakında uçan arabalar geliyor, böyle tehlikeleri sıkça yaşıyacağız, başımıza otomobil yağacak! Şemsiyeyle gezin! Bir de Bağdad caddesinin itleri önüne gelen bulutun üstüne parkedecekler; aha gör sen doğal olmayan afetleri o zaman..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
  1. Konya’da 3 aracın karıştığı kazada 2..
  2. Karaciğer kanserini yapay zekâ tedavi..
  3. İsrailli isme üzücü haber! 'Şimdi hapı..
  4. Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı..
  5. Trabzon’da, Türkiye’ye örnek proje
  6. ABD'den yeni hava savunma sistemi..
  7. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi..
  8. "Lig yarışında kendimize en iyi..
  9. Bu mama bebeklerin damaklarını..
  10. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
  11. Bayramın son gününde İstanbullular..
  12. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
  13. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
  14. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
  15. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
  16. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
  17. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
  18. Galatasaray adım adım seçime yolunda
  19. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
  20. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
  21. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
  22. Monaco'dan forvet transferi
  23. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
  24. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
  25. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
  26. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
  27. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
  28. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
  29. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
  30. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

Günün Karikatürü

11 Ağustos 2019
Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi