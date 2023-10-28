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Sağlık Helikopter ambulans bu kez aort hastası için havalandı
Sağlık

Helikopter ambulans bu kez aort hastası için havalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:15:00 -
Helikopter ambulans bu kez aort hastası için havalandı

Muş'ta, tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesine başvuran Zeynel Ateş (51) isimli hastaya tip 1 aort diseksiyonu tanısı konuldu. Van'a sevki yapılan hasta için Van İl Sağlık Müdürlüğü'nden helikopter ambulans talep edildi. Helikopter ambulansın başka vakada olmasından dolayı hasta kara ambulansı ile yola çıktı. Helikopter ambulansın görevini tamamlamasıyla Muş'a hareket etti. Kara ambulansı Malazgirt ilçesine geldiği sıra helikopter ambulans hastayı alarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli gerçekleştirildi.

Hasta acil olarak Op. Dr. Murat Sezgin, Op. Dr. Kandemir Baş ve ekibiyle beraber acil operasyona alındı.

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