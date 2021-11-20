Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li belediyelerin zulmettiği işçiler

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İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanlığı bazında koalisyon ortakları arasında paylaşım var." diyen Kaynar, "İETT başka bir ortağın, İSKİ başka bir ortağın, Ağaç A.Ş. başka bir ortağın, İSTON başka bir ortağın... Şirketler tek tek paylaşılmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortaklarının paylaştığı Daire başkanlıkları!

Muhammet Kaynar, İBB'ye bağlı bir şirkette 2018 yılında çalışan işçi sayısının sekiz katına çıkartıldığını söyledi:

"Koalisyon ortakları tarafından paylaşılmış olan şirketlerin birisinde 2018 yılında 500 kişi çalışırken şu anda kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 4 bin kişi çalışıyor. El insaf diyorum ve vicdanınıza bırakıyorum."

'Namus sözü hatırlatılınca yüzünüz kızarıyor mu?'

Kaynar, seçim öncesinde verilen "namus" sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kadar işçi çıkartan, ama seçim öncesinde, üst düzey 'namus' kavramını katarak söz söyleyen bir belediye başkanına şu soruyu sorma hakkımız var: Namus sözüne ne oldu? Bu söz size hatırlatılınca ne hissediyorsunuz? En azından yüzünüz kızarıyor mu, merak ediyorum. Mahcubiyet duyuyor musunuz?

Büyükşehir belediyesinde engelli kadrosunda olanlar, doğum izninde olanlar, kanser tedavisi görürken raporlu olanlar işten çıkarıldı. Lafa bakarsan bunlar çok insancıldır, özgürlükçüdür. Ne diyeyim? Bir gün o insanların ahı ile karşılaşacaksınız.

13 bin 312 işçi ekmeğinden edildi. Şimdi çıkarlar derler ki biz 9 bin kişi attık derler. Sanki 3-5 kişiden bahsediyor gibi. Namus sözü vermiştiniz, bir kişiyi bile atmayacaktınız."

Helalleşmeye buradan başlayalım

Muhammet Kaynar'ın anlattıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşelim" çağrısını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun kazandığı belediyelerde partisinin zulmettiği işçilerle helalleşip helalleşmeyeceği merak konusu oldu.