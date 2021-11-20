  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li belediyelerin zulmettiği işçiler
Siyaset

Helalleşmeye buradan başlasak! CHP'li belediyelerin zulmettiği işçiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "namus" sözünü hatırlatarak, tokat gibi ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 22:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanlığı bazında koalisyon ortakları arasında paylaşım var." diyen Kaynar, "İETT başka bir ortağın, İSKİ başka bir ortağın, Ağaç A.Ş. başka bir ortağın, İSTON başka bir ortağın... Şirketler tek tek paylaşılmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortaklarının paylaştığı Daire başkanlıkları!

Muhammet Kaynar, İBB'ye bağlı bir şirkette 2018 yılında çalışan işçi sayısının sekiz katına çıkartıldığını söyledi:

"Koalisyon ortakları tarafından paylaşılmış olan şirketlerin birisinde 2018 yılında 500 kişi çalışırken şu anda kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 4 bin kişi çalışıyor. El insaf diyorum ve vicdanınıza bırakıyorum."

'Namus sözü hatırlatılınca yüzünüz kızarıyor mu?'

Kaynar, seçim öncesinde verilen "namus" sözünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kadar işçi çıkartan, ama seçim öncesinde, üst düzey 'namus' kavramını katarak söz söyleyen bir belediye başkanına şu soruyu sorma hakkımız var: Namus sözüne ne oldu? Bu söz size hatırlatılınca ne hissediyorsunuz? En azından yüzünüz kızarıyor mu, merak ediyorum. Mahcubiyet duyuyor musunuz?

Büyükşehir belediyesinde engelli kadrosunda olanlar, doğum izninde olanlar, kanser tedavisi görürken raporlu olanlar işten çıkarıldı. Lafa bakarsan bunlar çok insancıldır, özgürlükçüdür. Ne diyeyim? Bir gün o insanların ahı ile karşılaşacaksınız.

13 bin 312 işçi ekmeğinden edildi. Şimdi çıkarlar derler ki biz 9 bin kişi attık derler. Sanki 3-5 kişiden bahsediyor gibi. Namus sözü vermiştiniz, bir kişiyi bile atmayacaktınız."

Helalleşmeye buradan başlayalım

Muhammet Kaynar'ın anlattıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşelim" çağrısını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun kazandığı belediyelerde partisinin zulmettiği işçilerle helalleşip helalleşmeyeceği merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak
Kültür - Sanat

Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” ..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, asgari ücret konusunda haksızlık olduğunu, asgari ücretten vergi alınmamas..
Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!
Dünya

Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!

Afrika’da yayın yapan Africa Intelligence gazetesi, dünyanın pek çok ülkesinden yoğun talep gören Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay