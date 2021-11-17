Helalleşme yok hesaplaşma var

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Her seçim döneminde mütedeyyin kesimden oy devşirmek için sahtekarlığa başvuran CHP’nin yeni numarasının “helalleşme” söylemi olduğunu ifade eden STK temsilcileri ve aktivistler; Kılıçdaroğlu yönetiminin FETÖ, PKK, HDP, YPG, Demirtaş, Kavala ve sömürgecilerle helalleştiğini söylediler. CHP zihniyetinin; 15 Temmuz darbesine “tiyatro” diyerek FETÖ’yle, Suriye Irak tezkeresine karşı çıkarak PKK ile, kirli ittifakla meşrulaştırdırdıkları terör partisi HDP ile, Mavi Vatan’a karşı çıkarak emperyalistlerle, terörist Demirtaş’la ve Kızıl Soros Kavala’yla helalleştiği vurgulandı.

Milletten helallik isteyemez

Gazetemiz Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, “Ana Muhalefet Partisi lideri olan ama ana hıyanet başı olan ve HDP/PKK ile beraber yol yürüyen, terörist başlarına ve teröristlere dostum diyen Kemal Kılıçdaroğlu Türk Milletinden helallik isteyemez” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi öz kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun “Öz kardeşinden helallik alamayan birisi bu milletten nasıl helallik alacak” söylemine atıf yapan Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır” sözüne değindi. Şahin, şunları söyledi: “CHP yönetimi PKK’yla helalleşmiş, terörle mücadeleye hayır demiştir. Biz de diyoruz ki; Tezkereye hayır diyenlere hakkımız haramdır. 9-10 yaşındaki masum çocukları dağa kaldıran HDP/PKK ile beraber hareket edenlere, o masum çocukların ve annelerinin hakkı haramdır. Terörist başı Selahattin Demirtaş’a ve teröristlerin sponsoru olan Sorosçu Osman Kavala’ya tahliye ve özgürlük isteyenlere şehit ve gazilerimizin hakkı haramdır. Memura, çiftçiye, öğretmene, valiye, kaymakama ve bu milletin çocuklarına hakaret edene bu milletin hakkı haramdır. İstiklal Marşı’nı bile okuyamayan bu zihniyete Kuvayı Milliye kahramanlarının bile hakkı haramdır.”

Akbaş: Helalleşmeyeceğiz, ahirette hesaplaşacağız

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, “Bizler aralıksız 500 hafta yani 10 sene boyunca rekor kırarak başörtüsü eylemleri yaptık. CHP zihniyeti ise sopalarla, hakaretlerle, küfürlerle bize karşılık verdi. Örtülüye hürriyet istemek için eylem yaptığımız meydanın karşısındaki CHP il binasından bize edilen küfürleri, hakaretleri söylemeye dilim varmıyor. Her eylemimizde bize saldıran, her eylemimizi provoke eden bu nemrutları, affetmeyeceğiz. CHP’nin hiçbir zulmünü unutmadık. Hepsi belgeli olarak arşivlerde. CHP millete hesap vereceği günü beklesin” ifadelerini kullandı.

Akbaş, yürek yangını yıllardır dinmeyen bir Müslüman duruşunu şu sözerle dile getirdi: “CHP zihniyetine Müslümanların hakkını helal etmesi mümkün değildir. CHP zihniyetiyle helalleşmek, hakkı yenen tesettürlü kardeşlerimize ihanettir. Ezan zulmüne maruz kalanlara ihanettir. Şapka zulmüne maruz kalanlara ihanettir. 28 Şubat mazlumlarına ihanettir. Biz hakkımızı helal etsek bile, başı ilmeğe geçilerek idam edilen ve toprak olan o şehidlerimizden nasıl helallik isteyecekler? Menderes’le nasıl helalleşecek bu zihniyet? İskilipli Atıf Hoca ile nasıl helalleşecekler? Erbilli Esad Efendi’yle nasıl hesaplaşacaklar? Bu zalimlerin 90 yıldır yapmadıkları kötülük kalmadı bize.” İHSD Başkanı Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir Müslüman CHP’ye hakkını helal edemez. Bu emperyalist uşaklarının bize yapmadıkları zulüm kalmadı. CHP zihniyetiyle helalleşmeyeceğiz. Ahirette hesaplaşacağız. Önce sandıkta sonra mahşer günü CHP’den alacaklarımız var.”