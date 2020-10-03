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Ekonomi Helal ve tayyib ürünlerimizin ihracatını nasıl geliştirebiliriz?
Ekonomi

Helal ve tayyib ürünlerimizin ihracatını nasıl geliştirebiliriz?

GİMDES olarak 2009 yılında başladığımız sertifikalandırma hizmetimizle, şimdiye kadar, yüzlerce firmanın binlerce ürününe helal sertifika vermek suretiyle Müslüman tüketicilerimizin hak ettiği helal sertifikalı, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin üretimine yol açmış bulunuyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:06:00 -
Helal ve tayyib ürünlerimizin ihracatını nasıl geliştirebiliriz?

Kurulduğumuz 2005 yılından itibaren ise Türkiye’nin her köşesinde, sayısız konferans, seminer, toplantı ve sosyal faaliyetler icrâ ederek helal kavramını kitlelere duyurduk ve toplumda bilincin artmasına yardımcı olduk.

Bu ürünlerin yurt içinde tüketicilere kolay ulaştırılabilmesi için Halal Dunya Marketleri, GİMDES’in teşvikleriyle, serbest girişimciler tarafından kurulmuş ve işletilmektedir. Şube sayısının önümüzdeki dönemde artacağı ve tüm ilçelerde en az bir mağaza olacağı hesap edilmektedir. Böylece, daha çok miktarda helal sertifikalı ürün tüketicilerle buluşacak ve buna bağlı olarak Helal sertifikalı ürün çeşit ve miktarı artacaktır.

Diğer taraftan, ülkemiz bir gıda ve ihtiyaç maddeleri üretim üssüdür. Coğrafi konumu da ülkemize mükemmel bir lojistik merkez olma imkânı sağlamakta olup, ihracatımızda gıda mamulleri önemli bir yer tutmaktadır. Maalesef, helal sertifikalı ürünlerin ihracatı çok düşük seviyelerdedir. Ana hammadde gibi değerlendirilen un ve makarna gibi temel maddeler ile büyük işletmelerde üretilen tavuk /et ürünlerini bir kenara bıraktığımızda, diğer helal sertifikalı ürünlerin ihracatı neredeyse sıfıra yakındır.

Her üretici için farklı sebepler bulunmakla beraber, ortak sebepler arasında;

l Üretici firmalarımızın kapasitesinin düşük olması,
l İhracata ihtiyacın olmadığının düşünülmesi,
l İhracat pazarlama ve satışı hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması,
l Yabancı dil bilinmemesi,
l İletişim kuramama,
l İhracatın resmi işlemleri hakkında bilgi eksikliği,
l İşi üstlenecek personel yokluğu sayılabilir.

GİMDES olarak, helal sertifikalı ürünlerin yurt dışı pazarlarda tanıtılıp müşteri bulunması ve iş bağlantılarının yapılarak hem ülkemize döviz kazandırılması, hem de yabancı ülkelerdeki tüketicilere ulaşılabilmesinin sağlanması maksadıyla bir ihracat projesi hazırlamaktayız. KOBİ niteliğini haiz firmalarımızla birlikte yürütmeyi düşündüğümüz bu projede, saygıdeğer firmanızla da çalışabileceğimizi ümit ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde konuyu tarafınıza aktarmak ve istişarelerde bulunmak maksadıyla GİMDES merkezden görevli arkadaşlarımız uygun bir zaman diliminde firmalarımızı ziyaret edecek ve ayrıntılı izahatta bulunacaklardır.

Bu vesileyle selam eder, Allah’tan işlerinize hayır ve bereket vermesini niyaz ederim.

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