Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitim Programı

Dünya Piyasasında Helal ve Tayyib Sertifikalı ürünlerin talebinin giderek artması ile üretim sistemlerinde Helal Güvence Sisteminin devam etmesinin gerekliliği sonucu doğdu. Bu alanda tecrübe kazanmış, uzmanlaşmış Helal ve Tayyib sürecin eğitimini almış denetim hizmetini yürütecek eleman ihtiyacını da hızla arttırmıştır. Birçok ülke bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerinde Eğitim Programları uyguluyorlar.

26’ncı eğitim programı, 12-16 Aralık 2018’de İstanbul’da “Daru’l Halal Medresesi Eğitim Merkezi”nde gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek bu eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde Helallik riskleri ve sertifikalandırma süreci, fıkhi meseleler, Helal Güvence Sistemi ve Helal denetçi vasıfları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve gerekli görülürse sözlü imtihan ile katılımcılara başarılı olmaları durumunda Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi Başarı Belgesi verilecek. Müracaat şartları ve eğitim programı konusunda 0 212 438 33 18 nolu hattan ve [email protected] adresi ile irtibat kurularak detaylı bilgi alınabilir.