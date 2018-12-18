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Helal üretime geçen dünyaca ünlü markaya Avrupalılardan boykot çağrısı

Dünyaca ünlü bir çikolata üreticisinin Nisan 2018'den itibaren ürünlerini 'İslami usullere göre' ürettiğinin açıklanmasının ardından firmanın bu kararına Avrupalılardan boykot çağrısında bulunuldu.

18 Aralık 2018 Salı 15:30
Helal üretime geçen dünyaca ünlü markaya Avrupalılardan boykot çağrısı

ABD'li yemek şirketi Mondelez tarafından üretilen dünyaca ünlü üçgen şekilli çikolatanın, Nisan 2018'den bu yana 'İslami usullere göre' üretildiği açıklandı.
Söz konusu değişikliği ilk defa duyuran İsviçreli Blick gazetesi, Mondelez grubunun Müslüman olmayan tüketicilerin tepkisini çekmemek için bu bilgiyi paylaşmama kararı aldığını aktardı.

"İçeriğine dokunmadık"

Toblerone'un içeriğine dokunulmadığının altını çizen şirketin bir sözcü, "Sadece alkol ve domuz eti gibi ürünleri kullanmaktan kaçındıklarını" ifade etti.

Çikolatanın orijinal tarifinde şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao, bal, süt yağı, badem, soya, yumurta beyazı ve vanilya bulunuyor.

 

Avrupalı tüketicilerden boykot çağrısı!

Müslümanlar bu karardan dolayı memnun olurken, bazılarında ise, "Acaba daha önceki çikolatalarda alkol ve domuz eti mi vardı" sorusu oluştu.

Ancak özellikle Avrupalı tüketiciler, kimliklerinin gözardı edildiğini savunarak, ünlü markayı boykot etme çağrısında bulundu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:30
  1. Mondelez
  2. İsviçreli Blick gazetesi
  3. Müslüman
  4. Toblerone
  5. alkol
  6. domuz eti

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