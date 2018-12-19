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Helal üretilmeye başlanmasının ardından 'boykot' çağrısı yaptılar!

İsviçre çikolatası Toblerone'un 'İslami usullerine göre' üretildiği ve helal sertifikası aldığı duyurulmasının ardından bazı tüketiciler şirketi boykot etme çağrısı yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 02:35
Helal üretilmeye başlanmasının ardından 'boykot' çağrısı yaptılar!

ABD'li yemek şirketi Mondelez tarafından üretilen dünyaca ünlü üçgen şekilli çikolatanın, Nisan 2018'den bu yana 'İslami usullerine göre' üretildiği açıklandı.

Söz konusu değişikliği ilk defa duyuran İsviçreli Blick gazetesi, Mondelez grubunun Müslüman olmayan tüketicilerin tepkisini çekmemek için bu bilgiyi paylaşmama kararı aldığını aktardı.

Toblerone'un içeriğine dokunulmadığının altını çizen şirketin bir sözcü, "Sadece alkol ve domuz eti gibi ürünleri kullanmaktan kaçındıklarını" ifade etti.

Çikolatanın orijinal tarifinde şeker, süt tozu, kakao yağı, kakao, bal, süt yağı, badem, soya, yumurta beyazı ve vanilya bulunuyor.

Daha önceki ürünlerde domuz eti ve alkol var mıydı?

Sputnik'in haberine göre, Müslümanlar bu karardan dolayı memnun olurken, bazılarında ise, "Acaba daha önceki çikolatalarda alkol ve domuz eti mi vardı" sorusu oluştu.

Ancak özellikle Avrupalı tüketiciler, kimliklerinin gözardı edildiğini savunarak, ünlü markayı boykot etme çağrısında bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 02:35
  1. Toblerone
  2. helal
  3. çukulata
  4. İsviçre çikolatası Toblerone
  5. helal sertifikası

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