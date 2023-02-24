Helal olsun! Yatalak olan kaynanasına gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay yerle bir oldu. Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bilgin ve yatalak olan kaynanası Refide Bilgin (70), depreme evlerinde yakalandı. Yatalak hasta olan Refide Bilgin, komşularının yardımıyla hasar gören evden son anda çıkartıldı. Daha sonra ise Hatay Millet Bahçesi'ne kurulan çadırkentte çadır verilen aile, yaşam mücadelesi veriyor. Fatma Bilgin, çok zor durumda olduklarını ve devlet yetkilerinden konteynır istediğini söyledi.

Depremde yakınlarını kaybettiklerini ve annesinin yatalak olan babaannesine zor şartlar altında baktığını belirten Ahmet Bilgin, "Hafif sarsıntılar sonrası uyandım. Daha sonra sarsıntı duracak gibi değildi ve eşimi alıp aşağıya indim. Merdivenlerden inerken eşimle aşağıya düştük. Telefonlar evde kaldığı için ulaşamadım ve mecbur ailemin yanına gittim. Yalak nenemde var o da zaten şuanda içeride. Sabah oldu çadırlara yerleştik. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz ve devlet yetkililerinden konteynır ayarlamalarını istiyoruz. Evimiz hasar gördü, enkaz altında kalan yakınlarımız var. Eşimin dayısı, çocukları ve teyzem enkaz altında kaldı" dedi.