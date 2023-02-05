Helal olsun sana Nükhet Duru! Vallahi bravo

Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan sanatçı Nükhet Duru, samimi açıklamalarda bulundu.

Sokakta dolaşmayı çok sevdiğini söyleyen Duru, "Kalp kırmadan insan olmaya çalışarak şu hayatı yaşamak önemli. Çünkü asıl emek burada. Bir dakikada çemkirmek, bir dakikada birisini perişan etmek, iki cümleyle kalp kırmak çok mümkün ama çok sinirli olsan da çok kızgın olsan da çok yorgun olsan da onun altından kalkmaya çalışmak, insan olmanın temeli ve bu benim için çok değerli. Ne şöhret, ne kazanç… Zaten bir kuruş para tutamam, tutamıyorum. Vermeyi çok seviyorum. Çünkü verdikçe yolluyor Allah. Buna çok inanıyorum ama bütün bunların içinde hani bugün sokağa çıktığımda bu ektiğimi biçtiğimi görüyorum. Bundan çok mutluyum, çok doyuyorum, daha da fazlasını beklerim" ifadelerini kullandı.