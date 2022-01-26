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Gündem Helal olsun! Ambulans şoförü takdir topladı
Gündem

Helal olsun! Ambulans şoförü takdir topladı

Düzce'de rahatsızlanan Hasan Türken'e müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Türken, ilk müdahalenin ardından ambulans şoförü tarafından 500 metre sırtında taşındıktan sonra aracın bulunduğu bölgeye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 18:58:00 -
Helal olsun! Ambulans şoförü takdir topladı

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü'nde göğüs ağrısı çeken 79 yaşındaki Hasan Türken'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı. Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti.

Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.

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