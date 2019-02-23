Helal logo sahtekârları sizi aldatmasın

Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.” [Müslim, Îmân 164, Fiten 16] …

Gün geçmiyor ki ahlaki kurallardan yoksun şahıs ve firmalar maddi menfaatleri uğruna toplumu aldatmaktan, yalan söylemekten haya etmiyorlar. Utanmıyorlar. Bu sahtekârları ülkemizin çeşitli il, ilçe ve köylerde yaşayan gönüllü kardeşlerimizin, bize bildirdikleri ihbarlar sayesinde öğreniyoruz.

Ülkemizin çeşitli illerinde, GİMDES helal sertifikasına sahip olmadığı halde sanki helal ve tayyib bir kontrolden geçmiş gibi, ürünlerini satan yüzlerce sahte sertifikalı firma mevcuttur. Bu firmalar ürün ambalajlarında sahte logo, internet sitelerinde, işyeri tabelalarında ise sahte logolarını yayınlamaktan da çekinmiyorlar. Bu tür ahlaksız uygulamalara karşı toplum olarak dikkatli olmalıyız. Toplum olarak, helal ürün, helal gıda ve helal lokma konularında bilinç seviyemiz arttığı sürece bu gibi sahte uygulamaların son bulacağını ümit ediyoruz.

Sahte helal logo kullanan firmaların takibine avukatlarımız yetişemez oldular. Sahtekârlar, bütün zamanlar boyunca boş durmuyorlar. Üç kuruşluk dünya menfaatı uğruna, ebedi hayatlarını heba edenler, utanma perdeleri yırtılmış insanlar HELAL gibi kutsal bir kavramı istismar etmekte, sahtekarlık yöntemlerine tevessül etmektedirler.

Biz bunları deşifre etmeye utanıyoruz, üzülüyoruz. Ancak Müslüman kardeşlerimizin ferasetine güveniyoruz. Bu çirkinlikleri de ferasetleri ile defedeceklerine inanıyoruz.