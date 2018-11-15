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Helal kazancın önemi

Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu: “Kişi kendi bileğinin gücüyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yemiş olamaz.”

15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
Helal kazancın önemi


“Çalışmak” ve “kazanmak”; diğer bir ifade ile “el emeği” ifadeleri, hadisin anahtar terimleridir. Güç ve imkânı olan herkesin, geçimini başkalarının sırtından değil, kendi bilek gücü ile çalışıp kazanması gerektiği ve böylesi helâl bir kazancın kutsallığı, önemi ve fazileti üzerinde durulmaktadır.

Çalışıp hak etmeden başkalarının sırtından geçinen insanlar cibilliyetli bir kişilik, güçlü bir şahsiyet olamazlar.

İslâm’a göre emek kutsal olduğu gibi kazanç da kutsaldır. Ancak kazancın kutsal olabilmesi için, meşru ve helâl yollardan bilek, bilgi gücü ve el emeği sonucu elde edilmesi gerekir. Hz. Peygamber (sav), “Kişinin yediği en temiz yiyecek kendi kazancıdır” ifadesiyle çalışma imkânı ve kapasitesine sahip olanlara çalışmayı hedef göstermektedir.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
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