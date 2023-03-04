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Gündem ‘Helal haramlı’ çıkış! Akşener ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu
Gündem

‘Helal haramlı’ çıkış! Akşener ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayı dağıtan açıklaması ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 12:03:00 -
‘Helal haramlı’ çıkış! Akşener ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu

 Recep Yeşil  İstanbul 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" açıklamasıyla 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

CHP'liler Akşener'i hedef alıp saldırmaya başladı. Bu isimlerden biride ateist İlyas Salman oldu.

Ayarları bozulan ateist, Meral Akşener'e tepki gösterirken helal kavramını kullanarak dini terimlere sarıldı.

İşte İlyas Salman'ın 'helalli haramlı' çıkışı:
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"Hepsi bir kenara, sırf haysiyetsiz trolleri bize güldürdüğünüz için bile alacağınız olsun Meral hanım. Bir de lütfen bir daha grup toplantılarınızda benim repliklerimden alıntı yapmayın. Elbette alıntının telifi olmaz ama içime sinmiyor, helal etmiyorum."

Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı
Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı

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Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ilk tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ilk tepki

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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ilk tepki

 

 

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Yorumlar

Ahmetoğlu

Kemal & Meral evliliği bitti. Şimdi hakim (abd) karar verecek. Çocuklar (İmamoğ[email protected]ş) anaya mı babaya mı veya birini anaya diğerini babaya mı verecek göreceğiz.

fako

Ulan ş.....z senden haysiyetsizi var mı bu ülkede.Bi araştır bakalım o trol dediğin milletin paralarıyla hem aç karnını doyurdun hem de kıçına don aldın.Karaktersiz ateist pislik.
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