‘Helal haramlı’ çıkış! Akşener ateist İlyas Salman'ın ayarlarını bozdu

Recep Yeşil İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. 6'lı masa artık milletin iradesini temsil etmiyor. 6'lı masa bir noter masasına dönüşmüştür" açıklamasıyla 6'lı Masa'yı resmen dağıttı.

CHP'liler Akşener'i hedef alıp saldırmaya başladı. Bu isimlerden biride ateist İlyas Salman oldu.

Ayarları bozulan ateist, Meral Akşener'e tepki gösterirken helal kavramını kullanarak dini terimlere sarıldı.

İşte İlyas Salman'ın 'helalli haramlı' çıkışı:

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"Hepsi bir kenara, sırf haysiyetsiz trolleri bize güldürdüğünüz için bile alacağınız olsun Meral hanım. Bir de lütfen bir daha grup toplantılarınızda benim repliklerimden alıntı yapmayın. Elbette alıntının telifi olmaz ama içime sinmiyor, helal etmiyorum."