Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 14 Kasım (10:00) – 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

- Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.

- Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş sınavının yeri ve tarihleri giriş sınavından en az 30 gün önce Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup, adaylar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

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