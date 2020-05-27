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Ekonomi

Helal Akreditasyon Kurumu’ndan ICAS’a onay

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), uluslararası adıyla “ICAS” olarak bilinen “Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.”yi helal alanında belgelendirme yapabilecek yetkin kuruluş olarak onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:03:00 -
Helal Akreditasyon Kurumu’ndan ICAS’a onay

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, akreditasyon başvurularını işleme almaya resmi olarak 2019 yılı Ekim ayı itibariyle başlayan HAK’a söz konusu dönemde 10’u yurtdışında (Avusturya, Avustralya, Etiyopya, Sırbistan, Bulgaristan, Tayvan, İsviçre ve Hindistan, Azerbaycan ve Yunanistan) ve 13’ü de yurtiçinde yerleşik olmak üzere toplam 23 belgelendirme kuruluşundan akreditasyon talebi geldi. Bunlar arasından ilk başvuran kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ulusal ve uluslararası kurallara harfiyen riayet edilerek; titiz bir inceleme, denetim ve değerlendirme süreci sonunda akredite edildi. Bu suretle, Türkiye’de Milli Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyet gösteren TSE, HAK tarafından akredite edilen ilk kuruluş oldu. İkincisi ise Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş. (ICAS) oldu.

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