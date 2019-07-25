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Hekimoğlu Trabzon’da Talha Yazgan imzayı attı

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:58
Hekimoğlu Trabzon’da Talha Yazgan imzayı attı

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’un başarılı savunma oyuncusu Talha Yazgan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Bolu’da kamp yaptığı otelde Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen imza töreninde kendisini kırımızı lacivertli renklere bağlayan yetenekli futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanına katıldı. İmza töreninde konuşan Talha Yazgan, “Transferimin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum. Takım halinde başarılı bir sezon geçirip bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.


Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu da yaptığı açıklamada, takımın eksik mevkilerine transfer yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Lige eksiksiz bir kadro ile girmek istiyoruz. Talha tanıdığımız, kulübümüze ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Talha Yazgan


14 Ocak 1992 yılında Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya geldi. Almanya’da futbola başlayan Talha, 2015 yılında Beylerbeyi Spor Kulübüne transfer olarak kendi vatanında top koşturmaya başladı. Şanlıurfaspor ve geçtiğimiz sezon Menemenspor formalarını giyen yetenekli futbolcu, gelecek sezon Hekimoğlu Trabzon FK forması için ter dökecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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