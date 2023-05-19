‘Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması’na başvurular başladı
Timaş Yayın Grubu tarafından gazeteci-yazar Hekimoğlu İsmail adına ‘Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması’ düzenlenecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Allah, peygamber ve ibadet sevgisi temalarında yazılan hikâyelerle 30 Eylül’e kadar başvuruda bulunulabilecek.
Salih Suruç, Nurdan Damla, Metin Özdamarlar, Şeyda Apaydın ve Merve Özcan’ın yer aldığı seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren eserlerin sahiplerine para ödülü ile hediye çeki verilecek.
Ayrıca birincilik ödülüne değer görülen eser, Timaş Gülce Kitap tarafından kitap olarak yayımlanacak.
Yarışma şartnamesi ve detaylı bilgiye www.timas.com.tr internet adresinden ulaşılabilecek.