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Siyaset HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!
Siyaset

HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 20:06:00 - 2023-11-12 21:09:13
HEDEP'ten Özgür Özel'e mesaj var!

Terör sevici HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ittifak açıklamasında bulundu.

Yerel seçimde partisinin izleyeceği stratejiye ilişkin açıklama yapan Bakırhan, "Batı'da ittifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mesaj gönderdi.

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HEDEP'li Bakırhan, partisinin 2024 yerel seçiminde izleyeceği stratejiye ilişkin “Yerelde sürekli bizler kaybettiren konumda olmamalıyız. Bu kadar ödenen bedel ve çaba sonrasında bizler bulunduğumuz her yerde irademizin yönetimlere yansımasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem en başta kayyım atanan belediyeleri özgürleştireceğiz. Yine AKP’nin kötü yönetiminden kaynaklı, yönetmiş olduğu belediyeleri alacağız. Birinci ve ikinci geldiğimiz bütün kentlerde kendi adaylarımızı en geniş konsensusla, en kapsayıcı belediye eş başkan adayları, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla birlikte çıkartacağız. Batıda ise huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: İttifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, çalışma, aldığımız bir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır, sizinle paylaşacağız."

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