Hedeflerinde AYM’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil var! Ayasofya’yı açtırana Sözcü ve CHP kini

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde en yüksek oyu alan Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil'i Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadı. Dün Akçil için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda and içme töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargı organlarının üyeleri ve davetliler katıldı.

Aldığı kararlar beğeni toplamıştı

AYM’nin yeni üyesi Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanı iken, dairenin aldığı karar kamuoyunda büyük beğeni toplamıştı. Danıştay 10. Dairesi, toplumun temel dinamiklerini sarsan, aile yapısının canına okuyan ve kadın cinayetlerinin artmasına sebep olan ithal İstanbul Sözleşmesi’nin, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedilmesinin hukuka uygun olduğu yönünde karar vermişti.

Aynı zamanda Akçil'in başkanı olduğu Danıştay 10. Dairesi, cumhuriyetin ilanından sonra müze yapılarak ibadete kapatılan Ayasofya’nın zincirlerini kırmıştı. Daire, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırmıştı.

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CHP ve Sözcü Akçil’e karşı harekete geçti

Yılmaz Akçil’in daire başkanıyken yaptıkları, CHP ve yandaş medyasını çıldırttı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Akçil’e tepki göstermek için yemin törenine katılmazken, Sözcü gazetesi de yayınladığı haberlerle Özel’i destekledi, Akçil’i hedef gösterdi.

Sözcü’nün haberinde, Özel’in Yılmaz Akçil’e Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi kararları nedeniyle tepki gösterildiği ifade edildi.

Sözcü’nün Ayasofya haberi akıllara geldi

Memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü 2020 yılı son bulurken yayınladığı bir haberle büyük infiale neden olmuştu. Yıl içinde yaşanan felaketleri manşete taşıyan Sözcü, Ayasofya’nın ibadete açılmasını da saymıştı. Haberde, Ayasofya’nın ibadete açıldıktan sonra dünyanın ayağa kalktığı ileri sürülmüştü.

Cumhuriyetin ilanından bu yana İslam’a, Müslümanlara ve milli değerlerimize yönelik muhalif tutumuyla halktan kopuk siyaset yapan CHP’nin ve yandaş medyasının Yılmaz Akçil’i ilk günden hedef alması ve AYM’nin yeni üyesini yıpratmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı!..