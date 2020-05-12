Hedefleri önce aileyi sonra toplumu ifsad

Hasan Eğrigöz Ankara

Erbakan, şunları dile getirdi: “Hedeflenen toplumsal bir yıkımdır. 100 sene önce Çanakkale’den geçemeyen dış güçler, bizi içimizden çökertmek istedikleri için aileyi hedef alıyorlar. Tabii ‘Aile kurumu çöktüğü zaman sahipsiz, sahipsiz bir toplum olacaklar’ düşüncesindeler. Ahlaki erozyon olduğu zaman kolay hükmedilebilir, kolay yönlendirilebilir, direnemeyen bir toplum olacak. Süresiz Nafaka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İstanbul Sözleşmesi gibi zehirleri bunun için hazırlamışlar. Bu zehrin başka etkileri de var. Evlilik zorlaşıyor. Boşanmalar artıyor. Aile kurumu yıkılıyor. Cinsiyetsiz toplum ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Bu durumda ne aile kalır, ne sağlıklı bir ilişki, ne de bir nesil kalır. Ahlaki erozyon da bunun bir devamı. Bu şekilde nesli çürütüyor. Bunların sonucunda da nüfus artmıyor. Hedefledikleri de tam olarak bu.

Evlilik suç sayılıyor

750 bin baba bu 6284 yüzünden evinden uzaklaştırılmış, mağdur. 2 buçuk milyon süresiz nafaka mağduru var. Erken yaşta evlilik de o kadar bir garabet ki, annesinin, babasının rızası var. Çiftlerin kendi rızası var. Evlenmiş, çocukları olmuş aradan 10 sene, 15 sene geçmiş geliyorlar çocuk istismarı suçundan hanımın yanından devletin evlilik cüzdanı vermesine rağmen alıp götürüyorlar 10-15 sene hapis cezası veriyorlar. Zinaya ceza yok ama bunlara ceza var. Tam bir trajedi.”

Hepsinin dilinde IMF

Muhalefet ve yeni kurulan partileri de eleştiren Erbakan, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisi erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi. Ondan önce şunu düşünmemiz lazım; diyelim ki önümüzdeki pazar erken seçim yaptık ve bunu dile getiren ana muhalefet partisi iktidar oldu. ‘Ne yapacaksın?’ denince. ‘Ben de borç alacağım’ diyor. Hatta yeni kurulan partilerden bir tanesi açıkça diyor ki, ‘Efendim Tayyip Bey, Batılılarla iyi anlaşamıyor orada kredi kuruluşlarıyla uzlaşamıyor. Yeteri kadar borçlanamıyor. Ben daha hızlı, daha kolay daha düşük faizle daha çok borçlanacağım’ diyor. Bu demek oluyor ki günü kurtaracağım ama bu borçlar bizim yedi kuşak torunumuzun hanesine yazılıyor.”

CHP çare üretmiyor

CHP’nin ortadaki dertlerden hiçbirine çaresi olmadığını belirten Fatih Erbakan, şunları aktardı: “Başkanlık sistemi nasıl ki bir sihirli değnek değilse parlamenter sisteme geri döndüğümüz zaman da her şeyin çözüleceği düşüncesi doğru değil. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldınız. İlk icraat gidip Avrupa’dan 1 milyar dolar borç kredi almak oldu. İkinci icraatları ne oldu? İstanbul’daki ulaşımlara yüzde 30 zam yapmak. Gelen gideni aratır. Çünkü ortada çare yok. Bizim siyasetimiz bu milletin derdine derman olsun da kim olursa olsun siyaseti olacaktır.”

Darbenin şakası bile

Darbe imalarına ilişkin konuşan de Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bunun şakası bile hoş değil. ‘Darbe oldu, bu hükümet gitti’ diyelim. Biz ne olacağız? Biz güllük gülistanlık bir ülke olarak mı yaşayacağız? Bir de darbelerden en ciddi şekilde, en ağır şekilde etkilenen Milli Görüş Hareketi. Öyle bir şeye de tabii artık ihtimal bile vermiyoruz.”