Hedefler tuttu! Yeni rekor bekleniyor

Türkiye, pandemi etkisinde geçen 2021’de turizm hedeflerini tutturmayı başardı. Turizm geliri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) turizm istatistiklerine göre, bu yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’ye 2021’de 24 milyon 712 bini yabancı, 5 milyon 326 bini yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere 30 milyon seviyesinde turist geldi. Türkiye’ye turist gönderen ülkeler arasında 4.6 milyon turist ile Rusya birinci sırada yer alırken; ardından 3.1 milyon turist ile Almanya, 2 milyon turist ile Ukrayna yer aldı.



2020 yılı pandeminin ağır koşullarda seyrettiği bir dönem olarak, ülkelerin kendi içlerinde ve uluslararası boyutta uyguladığı kısıtlamalar, kapanmalarla geçti. Türkiye de sınırlarını, nisan/mayıs/haziran olmak üzere ikinci çeyrek dönemde kapatma uygulamasına gitmişti. Daha sonra alınan pandemi önlemleri ve aşı çalışmalarıyla ülkeler daha esnek yöntemler belirledi. Türkiye ise ‘güvenli turizm sertifikası’ başta olmak üzere aldığı önlemlerle 2021 yılında turizmi canlandırdı. 2021 için daha önce 25 milyon turist, 20 milyar dolar turizm geliri beklenirken, bu hedefler kasım ayında yeniden revize edildi. 2021 turizm hedefi, 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar turizm geliri olarak güncellendi.

Türkiye turizmi pandemi öncesinde 2019 yılında tarihin en iyi oranlarına ulaşmıştı. Toplamda 52 milyona yakın turist ve 34 milyar doları aşan turizm gelirine ulaşılmıştı. Gelinen noktada seyahat endüstrisi için çok zor geçen 2020 yılı ardından 2021’de ivmenin yükselişinin umut verici olduğu ifade ediliyor. 2022’de ilk hedef 2019 rakamlarına ulaşmak olacak. Bu sayede 2023’te ise yeni rekor gelişmeler beklenebileceği ifade ediliyor.

Harcama arttı

2015 yılı öncesinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de yaptıkları kişi başı ortalama harcama 1.100-1.300 dolar arasında değişiyordu. Ardından ise 800-900 dolar bandına düşen harcama, 2021 yılında yeniden bin dolar seviyesini aştı.

Yabancıların Türkiye’de yaptıkları kişi başı ortalama harcama ise yıllık bazda 620 dolar ile 780 dolar arasında seyrettiği görülüyor. Tüm turistlerin toplam kişi başı harcamaları ise yıllık bazda ortalama 2015-2020 arasında en düşük 647 dolar, en yüksek ise 762 dolar arasındaydı. Bu harcama ortalaması; 2013’te 824, 2014’te 828 dolardı. Tüm turistlerin kişi başı ortalama harcaması 2021’de yeniden 800 dolar seviyesini aşarak 834 dolar oldu.

‘2022 için daha umutluyuz’

Mevcut verilerin pandemi etkisinde ve koşullarında geçen bir yılda kaydedildiğini hatırlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Rakipleri-mizden ayrıştığımızı görüyoruz. Bunun en önemli etkenlerinden biri ise kamu özel işbirliği. Ortaya çıkan veriler, bizlerin 2022 için daha umutlu olmasını sağlıyor. İlk hedef 2019 rakamlarına yeniden ulaşıp bunları daha ileri taşımak” dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2021’e yönelik turizm hedeflerine ulaşıldığını belirtirken, “2019 yılı verilerine henüz ulaşamadık ancak sevindirici bir gelişme olarak 2019 yılındaki ivmeye yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Gelecek için iyimseriz. Türkiye’ye olan talebi de gördüğümüz için 2022’nin ikinci yarısından itibaren olumlu bir beklenti içindeyiz. Turizmde çift haneli büyüme hedeflerimiz devam ediyor. Uluslararası düzeyde 2022 yılına talep alıyoruz. Bu yıl 2019’u yakalayabiliriz, 2023 yılında da turizmde yine rekor sayılara ulaşabiliriz” dedi.