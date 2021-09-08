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Ekonomi Hedeflenenden iyi performans gösterilecek
Ekonomi

Hedeflenenden iyi performans gösterilecek

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan bütçe ve cari açık tahminleri gerçekçi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 10:42:00 -
Hedeflenenden iyi performans gösterilecek

Planda bütçe açığının milli gelire oranının 2021 için yüzde 3.6, 2022 için yüzde 3.5, 2023 için yüzde 3.4 ve 2024 için yüzde 2.6 olacağı öngörülmüştü. Analistler, Türkiye’nin bütçe dengesine ilişkin sıkı duruşunun dikkate alındığında OVP’deki hedeflerin daha iyisinin yapılabileceğini savundular. Cari denge kısmında hedeflenen büyüme oranları dikkate alındığında hedeflerinin dışına çıkılmasının olası olabileceğini belirttiler. Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, “2021 sonunda bütçe açığı OVP hedeflerinin altında (daha olumlu) kalabilir. İleri ki yıllarda da durum, büyükme hedeflerinin tutturulmasına bağlı olacak” diye konuştu.

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