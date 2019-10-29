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Dünya

Hedefinde Şiiler vardı! Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'da bir saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı patlatarak düzenlediği intihar saldırısı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

2019-10-29 08:09:00 -
Hedefinde Şiiler vardı! Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Derb Hoş bölgesinde patlattığını belirtti.

Hedefinde Şiilerin tekkesi vardı

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Amarhil, saldırganın hedefinde bölgede bulunan Şiilere ait bir tekke olduğunu ancak amacına ulaşamadığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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