“Hedefimiz, kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi”

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Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan Hafif Alaşımlı Seyyar Köprü açılışı gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyyar köprü ve bölgede yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Karaismailoğlu, “Sinop Ayancık’ta şehir geçişinde çok önemli olan 2 tane köprü hizmet veremez duruma gelmişti. Vatandaşımızın acil ihtiyacını görmek üzere; geçici köprü imalatının altyapısını 5 gün içerisinde KGM ve DSİ genel müdürlüklerimiz hazırladı. Savunma Bakanlığımız da buraya gelerek 2 günde, büyük bir özveri ile köprüyü monte ettiler. Bizler de iki tane köprünün yerine kalıcı köprü imalatlarına hemen başlıyoruz. İnşallah hedefimiz bu kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi” dedi.

“Hedefimiz, bu kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi”

Bartın, Kastamonu ve Sinop’un önemli bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören bölgelerle ilgili çalışmalara olayın hemen ertesi günü başladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, “Önemli bir afetle karşı karşıya kaldık. Özellikte Kastamonu Bozkurt ilçesi Sinop Ayancık ve Bartın’da önemli aksamalar meydana geldi. Özellikle ulaşım açısından mağduriyetler oluştu. Ama olayın ilk saatlerinden itibaren devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte afetin izlerini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bulunduğumuz yer Sinop Ayancık. Sinop Ayancık’ta şehir geçişinde çok önemli olan 2 tane köprü maalesef sel nedeniyle hizmet veremez duruma gelmişti. Vatandaşımızın acil ihtiyacını görmek üzere; burada, geçici köprü imalatının altyapısını 5 gün içerisinde KGM ve DSİ genel müdürlüklerimiz hazırladı. Köprüyü de İstihkam Alayı Köprücü Taburu Savunma Bakanlığımızda buraya gelerek kendileri de 2 günde büyük bir özveri ile köprüyü monte ettiler. Bizler de iki tane köprünün yerine kalıcı köprü imalatlarına hemen başlıyoruz. İnşallah hedefimiz bu kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi” ifadelerine yer verdi.

“Bölgede büyük, özverili ve hummalı bir çalışma var.”

Çatalzeytin-Türkeli arasındaki yol geçiş çalışmalarının bu akşam itibariyle tamamlanmasının planlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Oradaki köprünün imalatlarına da hemen başlıyoruz. Yine bölgede Türkeli ile Ayancık arasındaki köprü imalatlarımızı geçici olarak açtık. Yine Kastamonu’da ki bütün planlamalarımızı yaptık. Orada zarar gören yolların köprülerinde geçici geçişlerini sağladık. Kalıcı imalatlarımızı da bugün itibariyle hepsinde başlıyoruz yine Bartın’da da aynı şekilde. Bölgede büyük, özverili ve hummalı bir çalışma var. Tabi AFAD Koordinasyonunda çok önemli gelişmeler oluyor. İnşallah bu olayın üstesinden gelip, bu afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bundan sonra kalıcı bölgeye yakışır imalat yapılarını hızlıca yapıp buradaki hayatı en kısa sürede normale döndüreceğiz.”

“Yaptığımız geçici işlerimizi kalıcı işlere dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Bölgede yaşanan sorunların farkında olduklarını ve olası bir afet durumundan etkilenmeyecek sanat yapıları, köprüler, yollar inşa edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “İnşallah bölgeyi normale döndüreceğiz. Hayatın olağan akışı bir şekilde başladı. Biz yaptığımız geçici işlerimizi kalıcı işlere dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgede hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bakan arkadaşlarımız, kurumlarımız, belediyeler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler yani topyekün bir mücadele var. Mağduriyetleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca bugün 17 Ağustos depreminin de yıl dönümü hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hem burada sel felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Biz bölgedeyiz, hayat normal akışına dönene kadar da bölgede olacağız.”