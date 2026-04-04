3 Nisan Cuma günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye alanında düzenlenen ve 5 Nisan tarihine kadar devam edecek sergi açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bizim hedefimiz engelsiz bir Malatya. Bu anlayışla, özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımıza da büyük önem veriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Biz hep şunu söylüyoruz; Malatya’yı sadece depremin yaralarını saran bir şehir olarak değil, geleceği inşa eden bir şehir olarak kurguluyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Malatya sadece yapılarıyla değil, kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle ve sağlığıyla her alanda çok daha iyi yerlerde olmalıdır. Bu anlayışla, özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Özel gereksinimlilere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Başkan Er, “Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim hedefimiz engelsiz bir Malatya'dır. Bu noktada çok kıymetli bir uygulamamız var. Belediyemizde görevli bir kardeşimiz, tekerlekli sandalyesiyle şehrin her köşesini geziyor. Çünkü biz ne yapılması gerektiğini biliyor olabiliriz ancak asıl önemli olan kullanıcıların ihtiyaçlarıdır. O kardeşimiz eksiklikleri yerinde tespit ediyor, notlarını alıyor ve biz de bu ihtiyaçları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Ayrıca, özel gereksinimli kardeşlerimiz için de önemli adımlar attık. Göreve geldiğimiz günden itibaren derneklerimizle sürekli istişare halindeyiz. Bir otizm merkezi kuracağımızı ifade etmiştik ve Battalgazi Mahallesinde Özel Eğitim Merkezimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. İnşallah burada birçok kardeşimiz faydalanacak. Bunun yanında Kernek Külliyemizde de bu alanda hizmet verecek bir alanımız mevcut. Elbette eksiklerimizin farkındayız. Özellikle bazı araç ve ekipman ihtiyaçlarını biliyoruz ve bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Çünkü biz gerçekten engelsiz bir Malatya istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“BU SERGİ SEVGİNİN EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİDİR”

Açılan serginin önemine de değinen Başkan Er, "Burada en önemli şeylerden biri de sevgidir. Bu sergi de bunun en güzel örneklerinden biridir. Şunu çok net görüyoruz ki; azimle, gayretle çalışıldığında başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Bu vesileyle emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve özellikle bu güzel eserlerin sahibi olan öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuşmasını tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sergi, 5 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Sergide, Küratör Çiğdem Malkoç'un rehberliğinde 8 özel çocuğun iç dünyalarındaki o eşsiz renkler de yer alıyor.

Sergi programının sonunda özel sanatçı Ersin Sangurtekin'in yaptığı resim, Başkan Er'e hediye edildi.