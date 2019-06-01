"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"

ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Türkiye Paralimpik Okçuluk Milli Takımı sporcuları son dönemlerde aldıkları madalyalar ile adlarından söz ettiriyor.

Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren para okçular madalya hedefliyor.

Milli okçu Erdoğan Aygan, Ankara'da yaptıkları hazırlık kampında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aygan, 2007 yılında amatör olarak başladığı okçulukta kısa sürede gösterdiği başarılı performans ile 2010 yılında milli takıma çağrıldığını söyledi.



Okçuluğa İstanbul'da bir dernek projesi ile başladığını belirten Aygan, "Haftada en az 5 gün ve günlük 4-6 saat arasında antrenman yapıyorum. Bu seviye milli takımda daha da yükseliyor. İstanbul’da düzenli olarak yaptığım antrenmanlarda biraz daha düşüyor tabi. Bütün zamanımı ayırıyorum ve okçuluk şu an tüm hayatım oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, son olarak İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak yarışlarında makaralı yay erkek takımı ile altın madalya kazandı.

Turnuvalara büyük bir motivasyon ile hazırlandıklarına dikkati çeken Aygan, "Final maçı öncesi en az dört ya da beş müsabakaya çıkıyoruz. Bu maçlarda heyecanımı atıyorum. İlk maçlar çok heyecanlı oluyor. İlerledikçe heyecanı yenmiş oluyorum ve finale rahat çıkıyorum." şeklinde konuştu.

Hollanda'da da madalya için elinden geleni yapacağını vurgulayan Erdoğan Aygan, en büyük hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak olduğunu kaydetti.

Aygan,"2010'da Avrupa mix takım üçüncülüğü, 2013 Bangkok mix takım dünya şampiyonluğu ve dünya rekoru, 2014 takım Avrupa ve 2015 dünya ikinciliği, 2016'da ise takım Avrupa şampiyonluğum var. En büyük hedefim ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu olup, sonrasında emekli olmak." sözlerine yer verdi.



