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Spor Hedefi yüksek tutan Jorge Jesus istediğini alamadı
Spor

Hedefi yüksek tutan Jorge Jesus istediğini alamadı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 22:57:00 - 2023-06-18 23:32:18
Hedefi yüksek tutan Jorge Jesus istediğini alamadı

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan ve adı Brezilya Milli Takımı ile anılan teknik direktör Jorge Jesus'a Brezilya'dan beklediği haber geldi.

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de bir yıllık sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı. Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek isimler arasında gösterilen Jorge Jesus’a kötü haber geldi.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, takımın başına getirilecek ismi açıkladı. Ednaldo Rodrigues, Real Madrid ile sözleşmesi Temmuz 2024’de sona erecek olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ednaldo Rodrigues, Globo’ya yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İki seçenek var

İtalyan çalıştırıcıyla olan anlaşmanın 30 Haziran’da resmen bildirilmesi bekleniyor.

Carlo Ancelotti, Real Madrid ile anlaşması durumunda Temmuz ayında Brezilya Milli Takımı’ndaki görevine başlayacak. Aksi takdirde tecrübeli teknik direktörün İspanyol ekibi olan sözleşmesi bitene kadar Brezilya Milli Takımı’nı geçici bir isim çalıştıracak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu haberle Brezilya Milli Takımı’nı çalıştırmak istediğini daha önce belirten Jorge Jesus’un hayalleri suya düştü. Portekizli teknik direktörün Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan teklif aldığı öğrenilmişti.

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